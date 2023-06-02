Белый дом назвал дату подписания поправок о потолке госдолга

Без этого шага Соединенным Штатам грозит дефолт

Президент США Джо Байден рассчитывает подписать законопроект о повышении потолка государственного долга уже в субботу, 3 июня. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница оговорила, что "это произойдет не сегодня", поскольку процедуры в Конгрессе США еще не завершены, сообщает ТАСС.

Ранее Джо Байден официально объявил, что достиг бюджетного соглашения о потолке госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти. Глава Белого дома назвал достигнутую договоренность важным шагом вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта в стране.

Предполагается, что установленный прежде лимит задолженности в 31,4 трлн долларов будет повышен в течение двух лет на 4 трлн долларов. Это хорошая новость для американского народа, заявил Байден.

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