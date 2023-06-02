ЛНР первой из новых регионов сформировала правительство

Указ подписал глава республики

Луганская Народная Республика первой из четырех новых субъектов Российской Федерации сформировала новое правительство. Соответствующий указ в пятницу, 2 июня, подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Кабмин ЛНР насчитывает 18 министров и их замов. Главой правительства останется Сергей Козлов, который и до этого занимал премьерское кресло.

Пасечник подчеркнул, что правительство ЛНР создавалось в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без поддержки федерального центра власти новых регионов не смогут самостоятельно решить все стоящие перед ними задачи, поэтому необходимо зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за результаты работы в этих субъектах федерации. Это крайне важно на фоне завершения правительством подготовки программы развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнул глава государства.

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