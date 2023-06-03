Подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ

Все задачи выполнены

Российские десантники нанесли мощные удары по позициям украинских националистов. Боевая работа огнемётных и гранатомётных подразделений ВДВ показана на новых кадрах, предоставленных Минобороны.

Группы десантников подходят максимально близко к опорным пунктам ВСУ в лесном массиве. Огонь ведётся точными ударами с расстояния 300 метров из ручных огнеметов "Шмель" и противотанковых гранатометов.

После выполнения боевой задачи подразделения отходят на заданные позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских Воздушно-десантных войск, сообщает "ТВ Центр".

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