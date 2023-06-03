Названы новые имена героев спецоперации

Солдаты и офицеры выполняют свой долг перед Родиной

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Во время обороны населённого пункта украинские снаряды попали в расположение стоянки нашей техники, начался пожар.

Майор Константин Задера, рискуя жизнью, бросился в огонь и вывел из-под обстрела три боевых машины, в том числе мобильный комплекс закрытой спутниковой связи, без которого невозможно управлять подразделением. Затем Константин Задера принял бой и ликвидировал два автомобиля боевиков вместе с живой силой.

Младший сержант Александр Драшко, доставляя продовольствие на позиции, заметил в лесу группу националистов, которые готовили засаду. Александр принял решение вступить в бой. В итоге боевики были разгромлены, а их планы сорваны. При этом задача по обеспечению наших подразделений продуктами была выполнена, сообщает "ТВ Центр".

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