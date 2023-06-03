ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 280 человек погибли при столкновении поездов в Индии

10:37
  • суббота
  • 03 июня 2023

Пострадавших - несколько тысяч

Почти 300 человек погибли и около тысячи пострадали в крупной железнодорожной аварии в Индии. Ещё сотни пассажиров заблокированы в вагонах.

Трагедия произошла в штате Одиша на востоке страны. Пассажирский поезд, следовавший в Калькутту, сошёл с рельсов из-за столкновения с грузовым составом. Поврежденные вагоны упали на соседние пути и были буквально протаранены встречным поездом.

В спасательной операции задействовано более сотни человек, людей до сих пор достают из-под искорёженного железа, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.