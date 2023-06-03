Более 280 человек погибли при столкновении поездов в Индии

Пострадавших - несколько тысяч

Почти 300 человек погибли и около тысячи пострадали в крупной железнодорожной аварии в Индии. Ещё сотни пассажиров заблокированы в вагонах.

Трагедия произошла в штате Одиша на востоке страны. Пассажирский поезд, следовавший в Калькутту, сошёл с рельсов из-за столкновения с грузовым составом. Поврежденные вагоны упали на соседние пути и были буквально протаранены встречным поездом.

В спасательной операции задействовано более сотни человек, людей до сих пор достают из-под искорёженного железа, сообщает "ТВ Центр".

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