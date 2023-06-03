Подробности громкой аварии с участием лося в Петербурге

Животное погибло, пострадали люди

Трое человек пострадали, один находится в тяжёлом состоянии. В Ленинградской области лось выбежал на дорогу прямо под колеса проезжающей машины. Автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с движущейся иномаркой.

Эта спасательная операция проходила на днях в одном из самых густонаселённых районов Петербурга. Перепуганный лось выскочил на автомобильную дорогу из лесопарка и почти сразу попал под машину. Прохожие вызвали МЧС.

"Понимая, что он может навредить себе, и окружающим, было принято решение вызвать в комитет по природопользованию и с помощью транквилизаторов он был усыплён, чтобы можно было доставить его в центр спасения диких зверей", - рассказал начальник управления информации и связей с общественностью регионального управления МЧС Андрей Литовка.

Эта история закончилась печально: несмотря на все усилия спасателей, потом зоологов, зверь умер на руках у ветеринаров. Такие случаи в Санкт-Петербурге происходят всё чаще, сообщает "ТВ Центр".

За последние семь лет популяция лосей в Ленинградский области увеличилась в два раза - сейчас там живет около 24 тысяч особей. Это прекрасно, говорят экологи - природа все-таки приспосабливается к жизни рядом с человеком. Вот только борьба за территорию становится всё жестче. Мегаполис год за годом захватывает исконные земли лесных обитателей, прирастая целыми кварталами многоэтажных новостроек.

Ещё несколько лет за рекой на окраине Петербурга начинался природный заказник Юнтоловский. Он был настолько огромен, что там можно было заблудиться. Петербуржцы ходили туда за грибами, ягодами, и даже путешествовали с палатками. А теперь за узенькой берёзовой рощей шумит автомобильная дорога – Западный скоростной диаметр.

Вот и попадают в разные неприятные ситуации лисы, зайцы, бобры. Только тюленям всё нипочем - они прекрасно охотятся в городских реках и каналах. У лосей в конце весны - период размножения. А лесные животные к своему потомству относятся строго - однажды наступает день, когда мать принципиально перестаёт заботиться о детях.

Зоологи предупреждают: к животным категорически нельзя приближаться. Находясь в стрессе, в непривычном месте, они ведут себя непредсказуемо. Лось, например, может напасть. А он ударом копыта пробивает череп медведю.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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