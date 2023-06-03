Дети погибли в страшном ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Водитель грузового автомобиля не пострадал

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибли шесть человек. Столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, водитель и три пассажира иномарки, из них двое детей, скончались на месте аварии. Ещё одна женщина и ребёнок были доставлены в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Они умерли в реанимации.

Водитель грузового автомобиля не пострадал, сообщает РИА Новости.

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