Собянин рассказал о развитии районов на востоке Москвы

В них проживает 330 тысяч человек

О развитии четырёх московских районов - Богородское, Метрогородок, Гольяново и Восточный, в которых проживает порядка 330-ти тысяч человек - рассказал на своём официальном сайте мэр Сергей Собянин.

На востоке столицы значительно улучшилась транспортная доступность. Там запущено движение по Московскому центральному кольцу. Ключевым дорожным проектом стало строительство Северо-Восточной хорды.

Реконструировано Щёлковское шоссе, открылись новые авто- и железнодорожный вокзалы. В планах - продление Арбатско-Покровской линии и строительство станции "Гольяново".

На востоке Москвы появились дополнительные маршруты автобусов и трамваев. Для комфорта горожан приводятся в порядок парки, облагораживаются дворы и знаковые объекты. Полным ходом идёт модернизация поликлиник, открываются детские сады и школы. Планируется и масштабное обновление жилищного фонда, отметил мэр.

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