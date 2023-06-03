Власти сообщили подробности ночных обстрелов Белгородской области

Пострадали мирные жители

Украинские неонацисты усиливают обстрелы Белгородской области. Ночью они атаковали жилые кварталы Валуйского округа. Также под огнём снова оказалось Шебекино. За сутки погибли два человека, шестеро ранены. В каждом населённом пункте созданы информационные центры, работает горячая линия. Власти открывают дополнительные пункты временного размещения.

Над приграничной Соболевкой, небольшой деревней в Белгородской области, поднимаются клубы чёрного дыма. Всю ночь ВСУ обстреливали её из реактивных установок. В огородах - воронки метра полтора в диаметре. В домах почти не осталось целых окон. Во дворах догорают осколки.

В результате прямых попаданий, в Соболевке, как минимум два человека погибли. Еще шестеро, среди которых и дети, ранены. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают всю возможную помощь, сообщает "ТВ Центр".

Неспокойно было и в Шебекино. Восемь раз боевики пытались атаковать город беспилотниками. Но все они сбиты системами ПВО. От снарядов защититься сложнее. Выпущенный из гаубицы фугас разорвался на улице, рядом с машиной. В тот момент в салоне находились два человека. Оба ранены и сейчас в реанимации.

Впрочем, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстрелов стало меньше. Эвакуированных горожан разместили в Белгородском спорткомплексе. Сегодня 600 детей отправят на каникулы в регионы, подальше от опасной зоны. Власти делают всё возможное, чтобы помочь людям забрать оставленные в домах документы и обеспечить более комфортным жильём.

В приграничных районах, откуда боевики ведут огонь по Белгородской области, активно работает разведка. Накануне десантники отбросили ВСУ на участке Кременной ещё на километр. И сейчас идет поиск и уничтожение наблюдательных пунктов националистов.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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