Украина стала плацдармом для войны против России

Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путём резкого повышения конфликтного потенциала. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб Содружества, сообщает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

А в Польшу, страны Балтии и Румынию перебрасывает крупные воинские контингенты и тяжёлую технику. Кроме того, Вашингтон и Лондон координируют террористические вылазки киевских неонацистов и пополняют ряды ВСУ боевиками из радикальных группировок.

"Серьёзную угрозу представляют продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Наряду с этим США и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества", - заявил Бортников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"