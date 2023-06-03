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Бортников обвинил Запад в попытках дестабилизации обстановки в СНГ

13:26
  • суббота
  • 03 июня 2023

Украина стала плацдармом для войны против России

Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путём резкого повышения конфликтного потенциала. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб Содружества, сообщает "ТВ Центр".

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Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

А в Польшу, страны Балтии и Румынию перебрасывает крупные воинские контингенты и тяжёлую технику. Кроме того, Вашингтон и Лондон координируют террористические вылазки киевских неонацистов и пополняют ряды ВСУ боевиками из радикальных группировок.

"Серьёзную угрозу представляют продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Наряду с этим США и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества", - заявил Бортников.

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