Боррель предрёк гибель киевского режима без помощи Запада

Это произойдёт очень быстро

Киевский режим не продержится и несколько недель без военной помощи со стороны ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако, в странах Старого Света подобная милитаристская риторика встречает всё меньше понимания. В Италии вновь прошли антивоенные митинги, а в Германии собравшиеся освистали канцлера Шольца, который пытался убедить сограждан в необходимости поддержки Украины, сообщает "ТВ Центр".

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Фалькензе, где было запланировано его выступление на площади перед городской ратушей в рамках фестиваля Социал-демократической партии. Лидера встретили отнюдь не овациями. "Лжец, бандит и поджигатель войны", - кричали люди.

Судя по всему, это была ответная реакция на слова немецкого канцлера, сказанные ранее в Таллине, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Премьер-министра земли Бранденбург Дитмар Войдке пытался помочь шефу успокоить митингующих, но даже их два голоса, усиленные звуковой аппаратурой, тонули в общем крике.

На антивоенный митинг, прошедший в центре Рима, вышли тысячи представителей совершенно разных партий - от коммунистических до христианских, и просто неравнодушные. "Италия отвергает войну" - это был их лозунг. Митингующие обвиняли собственное правительство, в атаках на Россию. А Китай, наоборот, поддерживали за дипломатические шаги в попытках разрешить конфликт.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"