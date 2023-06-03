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Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Индии

13:09
  • суббота
  • 03 июня 2023

В аварии на железной дороге погибли почти 300 человек

Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с железнодорожной катастрофой на востоке страны. В штате Одиша пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Потом в них на полной скорости врезался ещё один состав.
Более 280 человек погибли при столкновении поездов в Индии

В списке погибших - 288 человек, почти тысяча получили травмы. Под обломками ещё остаются люди. Как сообщили в российском генконсульстве, наших соотечественников среди пострадавших нет.

Всю ночь индийские спасатели доставали из искорёженных вагонов людей. Одних снимали без сознания с гамаков, натянутых под верхними полками, других приходилось вырезать из груд смятого металла, сообщает "ТВ Центр".

Всё случилось накануне вечером недалеко от города Баласор. Ещё до прибытия специальных служб люди начали доставать раненых из вагонов самостоятельно. Сейчас на месте аварии продолжают работу более 200 машин медиков, под обломками остаются ещё много пассажиров.

Индийская железнодорожная сеть - одна из самых больших в мире. Каждый день ей пользуются 12 миллионов человек. Несмотря на огромные инвестиции властей, она остаётся одной из самых небезопасных. Эта катастрофа - самая масштабная со времён трагедии 1981 года в штате Бихар. Во время сильного циклона переполненный пассажирский поезд слетел в реку, тогда погибли 800 человек.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
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