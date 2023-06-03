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В Москве наградили победителей проекта "МедиаПритяжение"

12:57
  • суббота
  • 03 июня 2023

Он помогает подросткам найти свою профессию

Юных журналистов, блогеров и дизайнеров, которые стали победителями проекта "МедиаПритяжение" наградили в Москве. Проект помогает подросткам в профориентации и создаёт возможности для их всестороннего развития и самореализации.

Участники прошли обучение по десяти тематическим направлениям, после чего выполнили конкурсные задания. Ребята на практике получили навыки, которые пригодятся им в будущей профессии.

Всего было представлено сорок номинаций. Кроме того, перед гостями и участниками церемонии выступили детские команды КВН и прозвучали любимые песни в исполнении кавер-групп, сообщает "ТВ Центр".  

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Участники проекта "МедиаПритяжение"
Участники проекта "МедиаПритяжение"
Участники проекта "МедиаПритяжение"
Участники проекта "МедиаПритяжение"
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