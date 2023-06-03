Собянин: Уникальный сервис перевозок по требованию "По пути" перевёз 1 млн пассажиров

Он работает в Новой Москве

Не имеющий аналогов в России сервис перевозок по требованию "По пути" перевёз миллион пассажиров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сервис появился сенью 2021 года в Новой Москве. Он был создан для того, чтобы жители могли заказывать автобус на ближайшую остановку в радиусе 800 метров за 56 рублей.

Сервис "По пути" работает в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десëновском, Рязановском поселениях и в "Сколково". Пассажиры ждут транспорта в среднем 17 минут. Заказать комфортабельный автобус можно в приложении "Московский транспорт".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"