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Собянин: Уникальный сервис перевозок по требованию "По пути" перевёз 1 млн пассажиров

11:54
  • суббота
  • 03 июня 2023

Он работает в Новой Москве

Не имеющий аналогов в России сервис перевозок по требованию "По пути" перевёз миллион пассажиров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сервис появился сенью 2021 года в Новой Москве. Он был создан для того, чтобы жители могли заказывать автобус на ближайшую остановку в радиусе 800 метров за 56 рублей.

Сервис "По пути" работает в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десëновском, Рязановском поселениях и в "Сколково". Пассажиры ждут транспорта в среднем 17 минут. Заказать комфортабельный автобус можно в приложении "Московский транспорт".

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