Индонезия предложила отправить на Украину миротворцев ООН

С заявлением выступил министр обороны страны

Новое предложение по урегулированию конфликта на Украине прозвучало в Индонезии. Министр обороны страны Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине и отправить туда миротворцев ООН, сообщает РБК.

Глава Минобороны заявил на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", что Индонезия готова предоставить свои подразделения для соответствующей миссии.

Субианто так видит урегулирование ситуации в зоне СВО: первое - прекращение огня, второе - отвод сил на 15 километров от своих позиций для создания новой демилитаризованной зоны. После этого, по замыслу министра, ООН должна организовать референдум, "чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"