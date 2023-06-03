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Собянин: Москва применяет цифровые технологии "умного мегаполиса" во многих сферах

14:23
  • суббота
  • 03 июня 2023

Особенно востребованы они в ЖКХ

Москва применяет цифровые технологии "умного мегаполиса" во многих сферах. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что наиболее востребованная сфера – жилищно-коммунальное хозяйство. Там необходим круглосуточный контроль за бесперебойной работой сложных систем.

С 2015 года в Москве установлены "умные" счётчики в 30 тысячах жилых домов и на объектах бюджетной сферы. Коме того, информация с датчиков на опорах освещения даёт возможность в режиме реального времени регулировать яркость и напряжение, оценивать неполадки в системе.

Большое внимание уделяется контролю за качеством воздуха. В Москве работают 56 автоматических станций, которые следят за атмосферой рядом с автотрассами и промышленными предприятиями.

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