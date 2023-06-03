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В Москве возводят храм в честь Петра и Павла

15:22
  • суббота
  • 03 июня 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы в районе Люблино возводят храм в честь равноапостольных Петра и Павла. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Уникальный комплекс с пятью куполами и колокольней рассчитан на 750 прихожан. Это самый крупный на сегодня деревянный храм в Центральной России, сообщает "ТВ Центр".

Строительство идёт активными темпами. Уже собран лиственничный сруб и ведётся устройство шатров и кровли. Проложены инженерные сети и коммуникации. 12 июля, в День Петра и Павла будут освящены купола и кресты. 

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Строительство храма
Строительство храма
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