В Москве возводят храм в честь Петра и Павла

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы в районе Люблино возводят храм в честь равноапостольных Петра и Павла. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Уникальный комплекс с пятью куполами и колокольней рассчитан на 750 прихожан. Это самый крупный на сегодня деревянный храм в Центральной России, сообщает "ТВ Центр".

Строительство идёт активными темпами. Уже собран лиственничный сруб и ведётся устройство шатров и кровли. Проложены инженерные сети и коммуникации. 12 июля, в День Петра и Павла будут освящены купола и кресты.

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