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Участники конкурса чтецов "Живая классика" встретились в Москве

14:50
  • суббота
  • 03 июня 2023

Здесь проходит суперфинал

В Москве проходит суперфинал международного конкурса юных чтецов "Живая классика". На главной сцене фестиваля "Красная площадь" за звание лучшего борются победители всероссийского этапа соревнований, а также участники из Мексики, США, Сирии, Армении и Эстонии.

Жюри, в которое вошли известные писатели и актёры, предстоит оценить артистизм, выразительность, способность конкурсантов увлечь слушателя.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов и по праву считается одним из ярких событий в мире русской литературы, сообщает "ТВ Центр".

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