В Москве открылся фестиваль "Включайся!"

Он проходит в "Останкино"

В киноконцертном зале "Останкино" юные таланты постигают секреты телевизионного мастерства. Сегодня там открылся ежегодный фестиваль детских медиа под названием "Включайся".

В программе - мастер-классы и встречи с ассами отечественного телевидения, экскурсии на телеканалы и факультеты журналистики, а также творческий конкурс.

В этом году он собрал участников из 148-ми городов России. Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 июня, сообщает "ТВ Центр".

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