Собянин: В мае в Москве прошло более 100 мероприятий проекта "Время добра"

Волонтёры навели порядок на берегах реки Алёшинки

Более семи тысяч москвичей присоединились к ежегодному проекту "Время добра". Об этом сообщил Сергей Собянин, пишет портал mos.ru.

Мэр отметил, что с 17 по 31 мая в столице прошло свыше ста мероприятий. Москвичи вышли на городские субботники, доставляли еду пожилым людям, собирали вторсырье на переработку.

За эти дни волонтёры навели порядок на берегах реки Алёшинки в районе Ново-Переделкино. От старых веток и листьев была расчищена поляна в Главном ботаническом саду имени Цицина.

В рамках акции "Дом для хвоста" были построены тёплые будки для собак, а для недоношенных малышей волонтёры связали 30 пледов.

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