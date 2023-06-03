Штурмовой отряд "Ахмат" ведёт ожесточённые бои в Марьинке

Об этом сообщили в Минобороны

В центральной части Марьинки идут ожесточённые бои. Там сражаются с противником штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат", сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российские военные в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресекли действия двух украинских ДРГ, а в Серебрянке в ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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