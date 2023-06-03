Волонтёры пункта отбора на военную службу рассказали о работе с будущими контрактниками

Они помогают им заполнять анкеты

Волонтёры рассказали журналистам о своей работе. Добровольные помощники консультируют будущих военных в столичном пункте отбора на контрактную службу.

Они встречают кандидатов, помогают им заполнить анкеты, сопровождают по кабинетам, рассказал волонтёр Максим Целищев.

В свою очередь, один из добровольцев сказал, что решил заключить контракт, поскольку раньше служил в разведке. Его желание – защитить супругу и детей. Ещё один из будущих бойцов рассказал, что на службу решил отправиться, так как раньше служил в Советской Армии.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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