Два человека погибли во время обстрела Белгородской области

Ещё двое получили ранения

Шебекинский городской округ Белгородской области с утра 3 июня находится под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Новой Таволжанке одна женщина погибла, ещё одна мирная жительница пострадала – она ранена в плечо. В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, а мужчина с ранениями грудной клетки доставлен в больницу.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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