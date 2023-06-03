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Эрдоган вступил в должность президента Турции

17:22
  • суббота
  • 03 июня 2023

В третий раз

Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз стал президентом Турции. Срок его пребывания на этом посту истекает в 2028 году.

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Эрдоган принёс присягу в торжественной обстановке на церемонии инаугурации в Великом национальном собрании страны. Там присутствовали лидеры более 20 государств, Россию представлял глава Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РБК.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре 14 мая никто из участников не смог набрать более 50% голосов избирателей. Эрдоган получил 49,51%, а оппозиционер Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

Второй тур голосования 28 мая выявил победителя. Им стал действующий глава государства, набравший 52,18% голосов.

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