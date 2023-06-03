Москвичей предупредили о заморозках в начале июня

Две ночи будут очень холодными

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в московском регионе в две ближайшие ночи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Температура может опуститься до минус двух градусов. В связи с этим водителям рекомендуют не разгоняться и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 4 и 5 июня ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Днём воздух прогреется до 15-19 градусов. При этом 4 июня осадков не ожидается, а 5 июня днём пройдёт небольшой дождь.

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