ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о заморозках в начале июня

19:20
  • суббота
  • 03 июня 2023

Две ночи будут очень холодными

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в московском регионе в две ближайшие ночи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Температура может опуститься до минус двух градусов. В связи с этим водителям рекомендуют не разгоняться и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 4 и 5 июня ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.  Днём воздух прогреется до 15-19 градусов. При этом 4 июня осадков не ожидается, а 5 июня днём пройдёт небольшой дождь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
Заморозки
Заморозки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.