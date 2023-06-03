В Кремле заявили о готовности обсуждать с Западом варианты достижения целей СВО

Правда, Запад к переговорам не готов

Владимир Путин готов обсуждать варианты достижения целей России помимо спецоперации. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков признал, что Запад не предоставляет России иного выхода, как проведение СВО. По его словам, против России ведётся комбинированная война, а Украина стала инструментом, с которым бесперспективно проводить переговоры.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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