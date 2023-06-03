В Бердянске и Мелитополе прозвучали взрывы

Власти сообщают о работе ПВО

В Бердянске и Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Как сообщили в администрации Бердянска, силами ПВО над городом были сбиты шесть ракет.

Осколки одной из сбитых ракет упали на город в районе католического костела и автовокзала. Повреждения получил гражданский автомобиль.

Также взрывы прозвучали в районе северного выезда из Мелитополя. Власти выясняют обстоятельства.

2 июня ВСУ обстреляли морской порта Бердянска. Ранения получили девять человек. Сообщалось, что по Бердянску были выпущены британские ракеты Storm Shadow.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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