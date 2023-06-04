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Белгород и село Муром попали под ночные обстрелы ВСУ

10:31
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Загорелся фельдшерско-акушерский пункт

Очередные обстрелы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков под огнём ВСУ оказалось село Муром. От прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждено здание Дома культуры, школа и детский сад. Тревожно прошедшей ночью было и в Белгороде, над городом сработала система ПВО, сообщает "ТВ Центр".
Два человека погибли во время обстрела Белгородской области

Российские войска нанесли удар по украинским боевикам, которые приблизились к границе с Белгородской областью. Киевский режим перебросил туда артиллерию, пытаясь продолжить свою тактику террора.  Последняя попытка националистов забросить диверсионные отряды на нашу территорию провалилась.

Бойцам Западного военного округа, которые дали бой, вручили награды. Когда боевики пошли на прорыв, подразделение миномётчиков успело быстро среагировать и противник получил жёсткий отпор.

Одни из самых тяжёлых боев сейчас идёт за Марьинку. Российские подразделения дожимают боевиков, которые держат оборону. В городе работают штурмовые группы под прикрытием танков.

Мирная жизнь должна как можно скорее вернуться в города Донбасса. В столице ЛНР перемены видны едва въезжаешь в город. В Луганске автомобилистов и пешеходов теснят строители. В центре идёт масштабный ремонт Советской улицы.

Московские строители работают быстро и системно: меняют коммуникации, обустраивают пешеходные зоны и общественные пространства. Машины поедут по четырем полосам. А все провода уберут под землю, чтобы над головой было чистое небо.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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