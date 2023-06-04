"Троицу" Андрея Рублёва установили в храме Христа Спасителя

Икону доставили туда перед праздником Троицы

Православные верующие сегодня отмечают из главных церковных праздников - Троицу. Во всех храмах страны проходят торжественные службы.

По традиции, в этот день патриарх Кирилл совершил божественную литургию. Она прошла в храме Христа Спасителя, куда накануне вечером была доставлена икона Андрея Рублёва "Троица", сообщает "ТВ Центр".

После праздничного богослужения святыня в течение года будет доступна для поклонения верующих в главном храме столицы, а затем займет своё историческое место в Троице-Сергиевой лавре. Решение о передаче иконы РПЦ ранее принял Владимир Путин.

Праздник Троицы ещё называют Пятидесятницей, сегодня 50-й день после Пасхи. Он установлен в память о сошествии Святого Духа на Апостолов, которые на разных языках стали проповедовать Слово Божие по всему миру. Этот день также считают днём рождения церкви.

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