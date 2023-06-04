ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Артиллеристам вручили боевые награды на передовой

11:26
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

После награждения они продолжили выполнение задач

Ведомственные награды прямо на передовой получили артиллеристы Западного военного округа, отличившиеся в ходе спецоперации на купянском направлении.

Медали "За укрепление боевого содружества" и "Участнику специальной военной операции" вручили офицерам и солдатам, проявившим мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

Награждение провели под канонаду артиллерийских батарей, которые продолжали работу. Сразу после проведения расчёт реактивной системы залпового огня "Град" получил координаты для выполнения боевого задания и выдвинулся на позиции, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Награждение
Награждение
Награждение
Награждение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.