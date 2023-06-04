Артиллеристам вручили боевые награды на передовой

После награждения они продолжили выполнение задач

Ведомственные награды прямо на передовой получили артиллеристы Западного военного округа, отличившиеся в ходе спецоперации на купянском направлении.

Медали "За укрепление боевого содружества" и "Участнику специальной военной операции" вручили офицерам и солдатам, проявившим мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

Награждение провели под канонаду артиллерийских батарей, которые продолжали работу. Сразу после проведения расчёт реактивной системы залпового огня "Град" получил координаты для выполнения боевого задания и выдвинулся на позиции, сообщает "ТВ Центр".

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