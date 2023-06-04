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Спас сослуживцев: названы имена новых героев спецоперации

10:47
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве наших военных в зоне проведения СВО. Командир медицинского отделения рядовой Андрей Фесенко только за один бой вынес из-под огня противника более десяти раненых товарищей и тем самым спас им жизни. Неоднократно Андрей Фесенко оказывал помощь раненым и на месте боевых действий, благодаря чему они могли оставаться в строю.

Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский вместе с сослуживцами выполнял задачу по освобождению населённого пункта. Он нанёс поражение отряду противника, что позволило прорваться через оборонительный рубеж ВСУ и продолжить наступление. Вскоре населённый пункт был освобождён, сообщает "ТВ Центр".

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