Спас сослуживцев: названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве наших военных в зоне проведения СВО. Командир медицинского отделения рядовой Андрей Фесенко только за один бой вынес из-под огня противника более десяти раненых товарищей и тем самым спас им жизни. Неоднократно Андрей Фесенко оказывал помощь раненым и на месте боевых действий, благодаря чему они могли оставаться в строю.

Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский вместе с сослуживцами выполнял задачу по освобождению населённого пункта. Он нанёс поражение отряду противника, что позволило прорваться через оборонительный рубеж ВСУ и продолжить наступление. Вскоре населённый пункт был освобождён, сообщает "ТВ Центр".

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