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Ливень в Воронеже разрушил мост XIX века

11:03
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Вода затопила улицы города

Мощный ливень превратил улицы Воронежа в бурные реки. Дождевая канализация не выдержала напора стихии. Потоками воды сносило незакреплённые конструкции.

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Пешеходам местами можно было передвигаться разве что вплавь. Движение на дорогах оказалось почти полностью парализовано. Легковые автомобили глохли посреди проезжей части.

Уличные лестницы и подпорные стенки холмов со стороны можно было принять за водопады. В нескольких районах зафиксированы серьёзные провалы грунта, повреждён асфальт.

В центре города сильно пострадал Каменный мост - памятник архитектуры XIX века. Обрушилась одна из его опор. Специалисты уже оценивают ущерб, сообщает "ТВ Центр".

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