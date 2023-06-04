Ливень в Воронеже разрушил мост XIX века

Вода затопила улицы города

Мощный ливень превратил улицы Воронежа в бурные реки. Дождевая канализация не выдержала напора стихии. Потоками воды сносило незакреплённые конструкции.

Пешеходам местами можно было передвигаться разве что вплавь. Движение на дорогах оказалось почти полностью парализовано. Легковые автомобили глохли посреди проезжей части.

Уличные лестницы и подпорные стенки холмов со стороны можно было принять за водопады. В нескольких районах зафиксированы серьёзные провалы грунта, повреждён асфальт.

В центре города сильно пострадал Каменный мост - памятник архитектуры XIX века. Обрушилась одна из его опор. Специалисты уже оценивают ущерб, сообщает "ТВ Центр".

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