ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В метро поступил тысячный вагон поезда "Москва-2020"

10:43
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В метро поступил тысячный вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ почти три года.
Собянин: В этом году в метро поступит около 300 новых вагонов "Москва-2020"

Как написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, новые составы поступают каждый месяц. И в ближайшее время планируют закупить около трёхсот вагонов данной серии.

Её преимущества: тихие, но мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение, а также увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком.

Мэр отметил, что вагоны постоянно улучшают с учётом пожеланий горожан. Сейчас идёт работа над модификацией поезда с улучшенными характеристиками. Также разрабатывают принципиально новые составы, которые могут выйти на линии уже в 2026 году, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд "Москва-2020"
Поезд "Москва-2020"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.