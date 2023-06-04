В метро поступил тысячный вагон поезда "Москва-2020"

Об этом сообщил Сергей Собянин

В метро поступил тысячный вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ почти три года.

Как написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, новые составы поступают каждый месяц. И в ближайшее время планируют закупить около трёхсот вагонов данной серии.

Её преимущества: тихие, но мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение, а также увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком.

Мэр отметил, что вагоны постоянно улучшают с учётом пожеланий горожан. Сейчас идёт работа над модификацией поезда с улучшенными характеристиками. Также разрабатывают принципиально новые составы, которые могут выйти на линии уже в 2026 году, сообщает "ТВ Центр".

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