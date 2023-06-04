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В небе над Крымом сбиты 5 беспилотников

10:09
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Пострадавших нет

За прошедшую ночь силами ПВО в небе над Крымом было сбито пять вражеских беспилотников, ещё четыре удалось заглушить и посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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Также на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся дрон. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет, сообщил Аксёнов.

Ранее советник главы республики написал у себя в Telegram-канале, что в Джанкое этой ночью был сбит дрон, из-за чего в нескольких домовладениях частного сектора повредилось остекление.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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