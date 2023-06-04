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В Лейпциге полиция разогнала акцию протеста ультралевых националистов

11:54
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Есть пострадавшие

Погромы и жёсткие столкновения демонстрантов с полицией произошли этой ночью в Лейпциге. Левые радикалы поджигали мусорные баки, запускали пиротехнику и перекрывали улицы пылающими баррикадами.

В правоохранителей кидали камни и бутылки. Как минимум двое пострадали. На подавление беспорядков бросили усиленные отряды силовиков и спецтехнику, сообщает "ТВ Центр".

Участники левых движений устраивают погромы уже несколько дней подряд. Это реакция на приговор суда в отношении членов экстремистской группы, которая нападала на ультраправых и неонацистов. Главе организации назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сторонники осуждённых угрожают масштабными акциями протеста.

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