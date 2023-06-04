Столбики термометров поднялись выше 30 градусов

Урал и Сибирь накрыла аномальная жара. Раскалённые от зноя градусники выдают рекорды. Единственный регион, куда можно сбежать - Иркутская область, там погода адекватна календарному лету. Открыли пляжный сезон в Тюмени, Кемеровской области, республике Алтай - там до плюс 30 градусов. В соседних Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае - на пять градусов жарче.

Температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов. По словам синоптиков, виноват в этом блокирующий антициклон, который пришёл с запада. Чтобы помочь животным избежать теплового удара, фермеры установили в курятниках вентиляторы, а живность обливают водой. Мастер-класс по купанию кроликов, опубликованный в сети, мгновенно стал хитом, сообщает "ТВ Центр".

В Черноземье - картина обратная. От воды не знают, куда прятаться. После залпового ливня природные бассейны образовались на воронежских улицах. Подтоплен левый берег. Из-за непогоды даже рухнула опора исторического Каменного моста XIX века - одного из символов Воронежа. Фрагменты опоры и отделки парапета рухнули на проезжую часть. Движение по мосту и под ним перекрыто.

Что до столичного региона, то всю предстоящую неделю погода будет то ясной, то дождливой, но довольно комфортной: в пределах плюс 20-ти.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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