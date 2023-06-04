ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Урал и Сибирь накрыла аномальная жара

13:03
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Столбики термометров поднялись выше 30 градусов

Урал и Сибирь накрыла аномальная жара. Раскалённые от зноя градусники выдают рекорды. Единственный регион, куда можно сбежать - Иркутская область, там погода адекватна календарному лету. Открыли пляжный сезон в Тюмени, Кемеровской области, республике Алтай - там до плюс 30 градусов. В соседних Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае - на пять градусов жарче.
На юге России устраняют последствия непогоды

Температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов. По словам синоптиков, виноват в этом блокирующий антициклон, который пришёл с запада. Чтобы помочь животным избежать теплового удара, фермеры установили в курятниках вентиляторы, а живность обливают водой. Мастер-класс по купанию кроликов, опубликованный в сети, мгновенно стал хитом, сообщает "ТВ Центр".

В Черноземье - картина обратная. От воды не знают, куда прятаться. После залпового ливня природные бассейны образовались на воронежских улицах. Подтоплен левый берег. Из-за непогоды даже рухнула опора исторического Каменного моста XIX века - одного из символов Воронежа. Фрагменты опоры и отделки парапета рухнули на проезжую часть. Движение по мосту и под ним перекрыто.

Что до столичного региона, то всю предстоящую неделю погода будет то ясной, то дождливой, но довольно комфортной: в пределах плюс 20-ти.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.