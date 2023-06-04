Десятки тысяч участников вышли на старт полумарафона "Забег.РФ"

Он проходит во многих странах мира

Большой спортивный праздник международного масштаба. Полумарафон "Забег.рф" проходит сегодня в России и за её пределами. Старт дали на МКС. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на орбите, тоже участвуют. Им передали номера и флаг состязаний.

Бегут во всех регионах нашей страны, а также в Минске, Ереване, Бишкеке и Душанбе. Чуть ранее полумарафон прошёл в Пекине. Всего на старт вышли более 160-ти тысяч человек.

Дистанций – четыре, от одного -о двадцати одного километра. В центре Москвы в связи с проведением забега перекрыты некоторые улицы. Ограничения будут снимать по мере завершения соревнований, сообщает "ТВ Центр".

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