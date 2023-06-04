В Москве наградили победителей конкурса "Особые таланты"

Им вручили награды звёзды эстрады

В Москве прошёл итоговый гала-концерт победителей инклюзивного многожанрового конкурса искусств "Особые таланты". Мероприятие организовано Национальным фондом развития реабилитации.

Основная цель - создание пространства для творческих людей с ограниченными возможностями, помощь в продвижении и интеграции в общество, сообщает "ТВ Центр".

В этом году участниками стали более 11-ти тысяч человек. Конкурс объединил талантливых людей разных возрастов из всех регионов России. Поддержать лауреатов пришли звёзды эстрады и лично вручили награды победителям.

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