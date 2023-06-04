ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили победителей конкурса "Особые таланты"

12:51
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Им вручили награды звёзды эстрады

В Москве прошёл итоговый гала-концерт победителей инклюзивного многожанрового конкурса искусств "Особые таланты". Мероприятие организовано Национальным фондом развития реабилитации.

Основная цель - создание пространства для творческих людей с ограниченными возможностями, помощь в продвижении и интеграции в общество, сообщает "ТВ Центр".

В этом году участниками стали более 11-ти тысяч человек. Конкурс объединил талантливых людей разных возрастов из всех регионов России. Поддержать лауреатов пришли звёзды эстрады и лично вручили награды победителям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конкурс искусств "Особые таланты"
Конкурс искусств "Особые таланты"
Конкурс искусств "Особые таланты"
Конкурс искусств "Особые таланты"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.