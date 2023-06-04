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Китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем США у берегов Тайваня

12:27
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Пекин назвал действия экипажа законными

Вашингтон стремится разжечь конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счёт своей поддержки Тайваня, развертывания военных сил и создания альянсов. С такой критикой стратегии США выступил министр обороны Китая Ли Шанфу на полях международного форума по безопасности в Сингапуре. По словам министра, Пекин выступает против цветных революций и хаоса и будет без колебаний защищать свои законные права и интересы.
Авианосцы США и КНР сошлись вблизи Тайваня

О серьёзности намерений Пекина говорит и случай у берегов Тайваня. Китайские моряки пронеслись буквально в 130 метрах перед носом эсминца "Чунг Хун" ВМС США. Они вынудили американцев отклониться от курса и снизить скорость. Пекин назвал действия экипажа законными и профессиональными. Тихоокеанское командование армии США обвинило моряков КНР в небезопасных манёврах, сообщает "ТВ Центр".

Западные СМИ теперь сокрушаются, что этот морской инцидент может иметь долгосрочные последствия для американо-китайских отношений. Но, при этом, Запад продолжает упорно дразнить дракона. С одной стороны, обостряют обстановку вокруг Тайваня и давят Пекин санкциями, с другой -требуют, чтобы КНР усадила за стол переговоров КНДР, которая объявила, что не будет больше уведомлять международную морскую организацию о пусках своих ракет.

От Китая также ждут, что тот повлияет и на Москву относительно продолжения спецоперации на Украине. Но тот только укрепляет свои отношения с Россией, чем приводит коллективный Запад в яростное бессилие.

На всём этом фоне совершенно неожиданным прозвучало заявление кандидата в президенты США Никки Хейли о желании заключить союз с нашей страной.  Америку так прокачали русофобией, что даже предположение о возможном союзе с Россией подобно политическому самоубийству. Позже предвыборный штаб Хейли заявил, что она просто оговорилась.

Пока представители Демпартии США озабочены мыслями и планами российского лидера, у них под носом, в Капитолии полиция прервала выступление детского хора, который исполнял национальный гимн США. Решение обосновали тем, что это якобы может кого-то обидеть или вызвать проблемы. Сами граждане гораздо больше оскорбились неуместным выступлением в Конгрессе Зеленского в неподобающем виде, чем детским пением. Запрет гимна в Капитолии вызвал негодование в обществе.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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