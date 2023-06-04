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Собянин: В ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний

13:31
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Они выставляли свою продукцию в крупных ТЦ

В ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний, которые изготавливают продукты, одежду и другие товары. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Ярмарки прошли с 26 по 28 мая во время проведения Московской недели предпринимательства. Производители выставляли свою продукцию в крупных торговых центрах, бизнес-центрах и на фестивальной площадке.

Программа "Сделано в Москве" действует для столичных производителей, в том числе для молодых компаний и малоизвестных брендов. Она помогает им повысить узнаваемость товара и познакомить с ним тысячи горожан.

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