Более 100 пациентов эвакуированы из новосибирской ЦКБ

В больнице загорелась кровля

Загорелась кровля крупнейшей в Новосибирске больницы. Персонал и спасатели эвакуировали из ЦКБ более ста пациентов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар начался днём 4 июня. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля лечебного учреждения горела по всей площади.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет почти две тысячи квадратных метров.

На место происшествия прибыли первый вице-губернатор региона Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

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