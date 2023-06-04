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ВСУ нанесли удар по центру Шебекино

14:22
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Начались пожары

В центре Шебекино начались пожары после очередного обстрела со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, ВСУ бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города.
ВСУ выпустили свыше 850 снарядов по Шебекино за день

Также нанесены удары по Мурому и Новой Таволжанке. Повреждены частные дома, Дом культуры и центральная площадь.

Кроме того, днём 4 июня над Белгородом сработала система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы, сообщил глава региона.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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