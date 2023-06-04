ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первые паломники пришли к "Троице" в храм Христа Спасителя

17:13
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Икону доставили в храм из Третьяковской галереи

Сотни людей сегодня пришли в храм Христа Спасителя. Православные христиане отмечают праздник Троицы. Богослужение возглавил святейший патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

"Троицу" Андрея Рублёва установили в храме Христа Спасителя
Кремль: "Троице" Рублева предстоит реставрация

Накануне поздно вечером в храм из Третьяковской галереи, где хранилась последние сто лет, была доставлена икона Андрея Рублёва "Троица". Один из самых почитаемых образов находится в специальной капсуле, под наблюдением музейных сотрудников при строгом контроле температуры и влажности, необходимых для сохранения памятника культуры.

Президент Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Сегодня по окончании литургии патриарх Кирилл сообщил, что икона будет пребывать в храме Христа Спасителя "определённое время", чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Божественная литургия в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы
Божественная литургия в храме Христа Спасителя в день Святой Троицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.