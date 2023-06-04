Первые паломники пришли к "Троице" в храм Христа Спасителя

Икону доставили в храм из Третьяковской галереи

Сотни людей сегодня пришли в храм Христа Спасителя. Православные христиане отмечают праздник Троицы. Богослужение возглавил святейший патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

Накануне поздно вечером в храм из Третьяковской галереи, где хранилась последние сто лет, была доставлена икона Андрея Рублёва "Троица". Один из самых почитаемых образов находится в специальной капсуле, под наблюдением музейных сотрудников при строгом контроле температуры и влажности, необходимых для сохранения памятника культуры.

Президент Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Сегодня по окончании литургии патриарх Кирилл сообщил, что икона будет пребывать в храме Христа Спасителя "определённое время", чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне.

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