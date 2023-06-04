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Собянин: Началось комплексное благоустройство территории у прудов-регуляторов в Марьине

14:45
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Здесь оборудуют спортплощадки и игровые зоны

Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении района Марьино. Мэр сообщил, что начались работы на территории около прудов-регуляторов. Это – каскад из 16 небольших водоёмов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров.

Пруды защищают район от подтоплений во время сильных ливней и паводков. Кроме того, они ещё регулируют уровень Москвы-реки.

По словам Собянина, около прудов появятся зоны спокойного отдыха с широкими тротуарами, лавочками и фонарями. Строители также возведут спортивные площадки с тренажёрами, столами для пинг-понга и шахмат, зонами для подвижных игр. Предстоят и работы по озеленению.

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