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Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

14:37
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Главная причина - любовь к Родине

Для большинства пришедших на московский пункт отбора на военную службу мотивом стала безграничная любовь к Родине. Об этом сами будущие воины рассказали журналистам.

"Я старой закалки, патриотизм в крови, хоть какую-то пользу принести", - сказал один из мужчин. Другой, в свою очередь добавил, что все мужчины в его семье служили и он тоже хочет быть военным.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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