Россия нанесла удары по военным аэродромам на Украине

Все цели поражены

Минувшей ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военных аэродромам на Украине. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и склады с боеприпасами.

В Минобороны также сообщили об активных действиях штурмовых групп отряда "Ахмат" на марьинском тактическом направлении. Во время боёв за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих. Кроме того, за сутки силами ПВО перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У", 14 снарядов НIMARS и "Ураган".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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