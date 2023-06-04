Минобороны предлагает ставить россиян на воинский учёт без явки в военкомат

Опубликован проект документа

Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат. Снимать с учёта военные тоже предлагают заочно. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Ставить на учёт и снимать с учёта военные комиссариаты будут на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах. Гражданам будут приходить соответствующие уведомления на портале "Госуслуги".

При этом медицинские освидетельствования и обследования, психологический отбор и внесение изменений в документы персонального воинского учёта будут проводиться только в очном режиме, то есть во время явки граждан в военкоматы.

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