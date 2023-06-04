Собянин рассказал, как в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия

Интересно было и детям, и взрослым
В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
В эти дни москвичи и гости столицы смогли бесплатно посетить различные исторические достопримечательности, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время архитектурных ансамблей. Специалисты провели более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов.
Для детей была составлена особая программа. Они посетили лекцию об архитектурных стилях, сходили на увлекательные экскурсии и выполнили интересные задания, попробовали себя в археологии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"