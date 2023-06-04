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Собянин рассказал, как в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия

16:26
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Интересно было и детям, и взрослым

В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В эти дни москвичи и гости столицы смогли бесплатно посетить различные исторические достопримечательности, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время архитектурных ансамблей. Специалисты провели более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов.

Для детей была составлена особая программа. Они посетили лекцию об архитектурных стилях, сходили на  увлекательные экскурсии и выполнили интересные задания, попробовали себя в археологии.

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