Собянин рассказал, как в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия

Интересно было и детям, и взрослым

В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В эти дни москвичи и гости столицы смогли бесплатно посетить различные исторические достопримечательности, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время архитектурных ансамблей. Специалисты провели более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов.

Для детей была составлена особая программа. Они посетили лекцию об архитектурных стилях, сходили на увлекательные экскурсии и выполнили интересные задания, попробовали себя в археологии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"