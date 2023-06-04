Губернатор Гладков: Украинская ДРГ зашла в Новую Таволжанку

Идёт бой

В белгородское село Новая Таволжанка зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Сейчас там идёт бой, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Я надеюсь, что они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, хороним каждый день. Искалеченные дети и убитые старики - вот что остаётся от их рук", - сказал Гладков в видеообращении.

Ранее губернатор сообщил о новых обстрелах города Шебекино и сёл на границе с Украиной, а также о работе ПВО в Белгороде.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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