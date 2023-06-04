Белгородский губернатор готов встретиться с диверсантами ради спасения пленных

Он назначил им встречу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с украинскими диверсантами ради спасения российских пленных. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Глава региона предположил, что пленных бойцов уже убили. "Если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.

Ранее в Сети появилось видео, записанное предположительно участниками украинской ДРГ. Они предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться в Новой Таволжанке и пообещали передать ему двоих пленных военнослужащих ВС России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"